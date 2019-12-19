هكذا ردت صابرين على شائعات إساءتها للحجاب

صابرين تنفي أية تصريحات منسوبة لها عن الحجاب

حالة من الجدل الشديد أثارتها الفنانة صابرين خلال الفترات الماضية، بعد أن قامت بخلع الحجاب، وظهرت بدونه في العديد من الأماكن العامة، وتردد بعدها أن صابرين انتقدت الحجاب بعد أن خلعته، وأنه ليس رمزاً دينياً كما يردد الكثيرون، وأنه مجرد أداة لقمع السيدات ليس أكثر.

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ونفت الفنانة صابرين كل ما تردد في هذا الإطار، وأكدت أنها لم تقل هذه الأشياء مطلقاً، وردت من خلال حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقالت في منشور رسمي لها: «حسبنا الله ونعم الوكيل، إيه الكلام الفارغ ده، أنا معملتش أي حديث غير مع عمرو أديب، منين جبتوا الكلام ده، هو أي ولعة وخلاص»، وتفاعل معها الكثيرون من محبيها وأصدقائها من داخل الوسط الفني وخارجه، وطالبوها بعدم الانتباه لما يتردد، وأن الجميع يعرف من هي صابرين.

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صابرين خاضت رمضان الماضي بـ«فكرة بمليون جنيه»

يشار إلى أن الفنانة صابرين قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل فكرة بمليون جنيه، مع الفنان علي ربيه، وصلاح عبدالله، وسهر الصايغ، ومحمد أسامة أوس أوس، ومن إخراج وائل إحسان، ولم يحقق العمل النجاح المتوقع له، ووصفه الكثيرون بالعمل غير الهادف تماماً؛ حتى أن المواقف الكوميدية تمت كتابتها بشكل لم يرضِ جمهور الدراما.

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على ناحية أخرى، لم تحسم صابرين حتى الآن مصير مشاركتها في الموسم الرمضاني المقبل؛ حيث كانت تقرأ أحد الأعمال خلال الفترة الماضية ولم تستقر على أي منها.