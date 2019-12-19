شاهدوا أمل العوضي بالحجاب والخمار.. وتدعي لنفسها بالهداية

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 09:56 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية أمل العوضي، مقطع فيديو حديث لها، ظهرت فيه وهي مرتدية الحجاب والخمار.

وظهرت أمل في المقطع وهي تصور نفسها حيث قامت بالدعاء لنفسها بالهداية، فيما رجح البعض أنها تقوم بإعلان دعائي.