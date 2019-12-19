جان يامان يغادر تركيا حتى إشعار آخر

متابعة بتجـــــــرد: بعد الجدل الكبير الذي أثاره النجم التركي الشهير ​جان يامان​، بتصريحاته في أكثر من مقابلة، والتي إتهمه البعض فيها بقلة الأخلاق والتي كشفت بحسب البعض الآخر عن غروره وعدم اتزانه، قرر يامان مؤخراً مغادرة تركيا تمامًا متوجهًا إلى ​البرازيل​.

وأعلن أنّه لن يعود إلى وطنه إلا عند حلول وقت انضمامه إلى الخدمة العسكرية الإجبارية، على أن يغادر مجددًا فور انتهاء خدمته إلى إيطاليا للمشاركة في برنامج “الناجون” Survivors بنسخته الإيطالية.

ولن يعود “يامان” مجددًا إلى وطنه للمشاركة في أيّ عمل درامي جديد قبل الأشهر الأخيرة من عام 2020.