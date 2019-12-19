وعكة صحية تصيب صلاح عبد الله

متابعة بتجــــــــــرد: نشر الفنان صلاح عبدالله، تغريدة له عبر حسابه الشخصي على “تويتر”، أعلن من خلالها تعرضه لوعكة صحية، إثر أزمة برد شديدة، وذلك عن طريق أبيات شعرية من نظمه لم تخلُ من روحه الكوميدية.
وكتب صلاح عبدالله في تغريدته، قائلًا: “نزلة برد شديدة بتشاور عقلها.. تنزل تغزو جسمي بكل تُقلها.. ياخلق حد صالح يناشدها يقولها.. إن عضم صاصا ماعادشي حِملها”.
وكان صلاح عبدالله اعلن عن الانتهاء من تصوير مسلسل “اتنين فى الصندوق” وسوف يتم عرضه بداية العام المقبل.
جدير بالذكر أن مسلسل “اتنين في الصندوق” من بطولة نجمي مسرح مصر حمدي الميرغني، وأوس أوس، في أول بطولة مطلقة لهما وتدور أحداثه في 30 حلقة.
وكان صلاح عبدالله فيلم قد انتهى من تصوير فيلم “صندوق الدنيا” الذي قامت ببطولته رانيا يوسف.
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