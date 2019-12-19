داليدا خليل: المجتمع يحتاج الى التوعية بشكل دائم و “دايماً قولوا لأ للمخدرات”

حضرت النجمة داليدا خليل المؤتمر الصحفي الذي أقيم مساء الأربعاء في بيروت لإطلاق حملة “لأ للمخدرات” بالتعاون مع جمعية جاد ووزارة الداخلية والبلديات.

داليدا، التي خطفت الانظار بحضورها الأنيق والراقي والجميل، أكدت في كلمة ألقتها خلال المؤتمر، أنها فخورة في المشاركة في هذه الحملة لدعم وتسليط الاضوء على جمعية جاد. وتابعت أن هناك الكثير من الجمعيات تحتاج الى تسليط الضوء عليها لأنها تساهم في نشر التوعية حول مخاطر المخدرات لابعادهم عن الخطر الذي قد يلحق بهم وبمحيطهم.

وتابعت “خليل” في كلمتها، ان المجتمع يحتاج الى التوعية بشكل دائم. وعبرت عن فرحتها بالمشاركة في هذه الحملة كفنانين ضد “خطر الممنوعات” لأن الجيل الجديد يحتاج الى توعية خاصة مع انتشار آفة المخدرات.

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داليدا شاركت جمهورها عبر مواقع التواصل ببعض الصور والفيديوهات من أجواء المؤتمر الصحفي. وأكدت في تعليقها: “دايماً قولوا لأ للمخدرات” وذلك لأجل نشر التوعية حول هذه الآفة التي تضر المجتمع بالكامل.

الحملة نظمها جمعية “جاد” حول مخاطر المخدرات وشاركت داليدا فيها الى جانب العديد من الوجوه الفنية والرياضية وهم سيلفيو شيحا، عامر زيان وريتا حرب.

وكانت داليدا قد حذّرت عبر “الخليج 365” المراهقين حول آفة المخدرات، حيث أكدت في دردشة سابقة معنا الى أنها موجودة في هذه الحملة لدعم جمعية “جاد” التي تقوم بحملات للتوعية من هذه الآفة المدمرة. ولتحذير المراهقين من المخدرات، ولكي نقول “لا للمخدرات”.

كما وجهت داليدا عبر موقعنا رسالة الى الشباب طالبتهم من خلالها الانتباه من المخدرات تفادياً لوقوع أي شخص بها لأنه سيؤذي نفسه وصحته وعائلته.