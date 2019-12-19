شكرا لقرائتكم خبر عن على ربيع يروى معاناته مع الشنب فى مسلسل "سك على أخواتك".. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بطريقة كوميدية، كشف الفنان على ربيع معاناته مع الشنب خلال تصويره مسلسل "سك على أخواتك" الذى تم عرضه فى رمضان الماضى، بسبب ارتفاع درجات الحرارة، حيث يظل على وجهه لمدة 6 ساعات يوميا خلال التصوير.

الفنان على ربيع

وكتب الفنان على ربيع، قائلاً: "الصورة ديه من كواليس الاستعداد لدور سعادة في مسلسل سك علي أخواتك عايز أحكى لكم قصة الشنب كنت بخاف أروح التصوير بسبب الشنب ده والله عذاب".

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وأضاف: "تخيل لازق شعرعلي بقك في الحر كان نار علي شفتي وفِي البرد كان كأني لازق مشبك علي بقي وكنت بفضل مركبه بالـ ٦ ساعات والله بس بحبه قوي لانو أنا وهو قدرنا بفضل ربنا وكل الكاست نعمل مسلسل ميتنسيش وكل ما بيتعرض الناس بتتفرج عليه كانوا أول عرض انتظروني قريبًا في فيلم الخطة العامية من غير شنب بس في حوار تاني".

جدير بالذكر، أنه انطلق قبل أيام تصوير فيلم "الخطة العامية" بطولة على ربيع وعمرو عبد الجليل، ومحمد عبد الرحمن، والنجمة غادة عادل، فى الديكور الخاص بالعمل الذى يقوم بمعاينته المخرج معتز التونى، وهو من تأليف كل من أحمد عبد الوهاب وكريم كنز.

يشار إلى أن آخر أعمال على ربيع مسلسل "سك على إخواتك" الذى عرض الموسم الماضى فى رمضان وحقق نجاحاً جماهيرياً، وشارك فى بطولته كل من سهر الصايغ وهنا الزاهد وآخرون من النجوم إخراج وائل إحسان.