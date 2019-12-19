شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يرقص مع دينا الشربينى فى مناسبة خاصة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشر، قبل قليل، مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعى المختلفة، يظهر خلاله النجم عمرو دياب، وهو يرقص مع الفنانة دينا الشربينى، خلال إحدى المناسبات الخاصة، وقد ارتدت دينا الشربينى فستان أسود، بينما ارتدى الهضبة بدلة رسمية، فيما لم تتضح أى تفاصيل من خلال الفيديو المقتضب الذى لا تتجاوز مدته 11 ثانية فقط، عن المناسبة التى حضرها الفنانان.

وعلى جانب آخر، يذكر أن الميجا ستار عمرو دياب، كان قد كشف عن مفاجئة جديدة لجمهوره فى السعودية والوطن العربى، حيث من المقرر أن يشارك الهضبة فى مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجارى، ضمن فعاليات موسم الرياض.

وسبق أن أشار عمرو دياب، عبر مقطع فيديو نشره المستشار تركى آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية على صفحته بموقع "فيس بوك"، إلى مشاركته فى اليوم الختامى لمهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، فى المملكة العربية السعودية، حيث قال ممازحًا جمهوره، "يوم 21 نلبس البندانة.. وفى "ميدل بيست" هنتقابل هناك كلنا مع بعض".

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جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.



عمرو دياب يرقص مع دينا الشربينى

ويشمل المهرجان 18 حفلاً عالمياً و28 عرضاً، بما فى ذلك Afrojack و Camelphat وJ Balvin وTiësto، ومن المتوقع أن يحضر هذه الفعاليات 70 ألف شخص، ومن أبرز الضيوف المنتظر حضورهم ديفيد جيتا، ومارتن جاريكس، وستيف أوكى، بالإضافة إلى 24 من الفنانين السعوديين وغيرهم من الفنانين العالميين والعرب.

كما سبق أن كتب حساب الهيئة العامة للترفيه معلناً عن الحدث الكبير: "تخيل أكثر من 100 DJ وفنان من كل دول العالم فى 5 مسارح ضخمة بأكبر حدث موسيقى فى الشرق الأوسط حفل ميدل بيست الموسيقى بمشاركة أشهر نجوم الأغنية الخليجية".