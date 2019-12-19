متابعة بتجــــــــــــرد: حقق الفنان خالد النبوي نجاحاً كبيراً بتجسيده شخصية السلطان طومان باي، في المسلسل التاريخي “ممالك النار” الذي عرض مؤخراً على قنوات mbc، وحقق صدى واسعاً على مستوى الوطن العربي.
وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الملابس صورة النبوي في شخصية طومان باي، وهو ما دعاه لأن يكشف عبر صفحته الرسمية في “تويتر”، عن صورة لـ”تي شيرت” مطبوعاً عليها صورته في شخصية “طومان باي”.
وعلق علي الصورة مناشداً جمهوره أن يساعدوه في الحصول على قطعة من هذا التي شيرت كاتباً: “عايز الـ تي شيرت ده بأي طريقة”.
يذكر أن مسلسل “ممالك النار” يحكي فترة مهمة من تاريخ مصر والوطن العربي ككل وهي فترة الاحتلال العثماني للدول العربية ودخول الوطن العربي كغزاة يبغون التوسع الاستعماري ونهب ثروات البلاد العربية وأهمها مصر، وهو من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا وخالد كمال ومحمد حاتم وغيرهم كثيرون من نجوم الوطن العربي.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد نجاحه في تجسيد شخصية طومان باي.. ما الذي طلبه خالد النبوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.