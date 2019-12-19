بعد نجاحه في تجسيد شخصية طومان باي.. ما الذي طلبه خالد النبوي

متابعة بتجــــــــــــرد: حقق الفنان خالد النبوي نجاحاً كبيراً بتجسيده شخصية السلطان طومان باي، في المسلسل التاريخي “ممالك النار” الذي عرض مؤخراً على قنوات mbc، وحقق صدى واسعاً على مستوى الوطن العربي.

وانتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الملابس صورة النبوي في شخصية طومان باي، وهو ما دعاه لأن يكشف عبر صفحته الرسمية في “تويتر”، عن صورة لـ”تي شيرت” مطبوعاً عليها صورته في شخصية “طومان باي”.

وعلق علي الصورة مناشداً جمهوره أن يساعدوه في الحصول على قطعة من هذا التي شيرت كاتباً: “عايز الـ تي شيرت ده بأي طريقة”.

يذكر أن مسلسل “ممالك النار” يحكي فترة مهمة من تاريخ مصر والوطن العربي ككل وهي فترة الاحتلال العثماني للدول العربية ودخول الوطن العربي كغزاة يبغون التوسع الاستعماري ونهب ثروات البلاد العربية وأهمها مصر، وهو من بطولة خالد النبوي ومحمود نصر ورشيد عساف وكندة حنا وخالد كمال ومحمد حاتم وغيرهم كثيرون من نجوم الوطن العربي.