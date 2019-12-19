الظهور الإعلامي الأول لـ نيللي كريم بعد الجراحة في الوجه.. هل تغيرت؟

متابعة بتجـــــــــرد: لم تظهر الفنانة نيللي كريم منذ إجرائها جراحة خطيرة في الوجه في أي لقاء تلفزيوني، إذ كانت تقتصر على الظهور في صور برفقة أصدقاء في مناسبات مختلفة.

لكن تمكن برنامج MBCTrending من استضافة نيللي في أول ظهور تليفزيوني لها، وخلال اللقاء طمأنت نيللي جمهورها، وأكدت أنها بخير الآن، مشيرة إلى أنها شعرت بحب الجمهور من رسائله ودعائه، وهو أهم شيء بالنسبة لها.

وتحدثت عن عملها الجديد “النصابين”، فقالت إنه مسلسل جديد ومختلف وهي سعيدة به، موضحة أنها في العام الماضي لم تشارك في رمضان، لذا فضلت أن تعود بشكل جديد، مشيرة إلى أن المسلسل به أكشن.

وأما عن عوة تعاونها مع المخرجة كاملة أبو ذكري، فقالت إنها سعيدة بهذا الأمر، خاصة أنهما نجحتا معاً من قبل.

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يشار إلى أن المخرجة كاملة أبو ذكري استقرت على مواقع التصوير، المقرر أن تبدأ بها تصوير أول مشاهد المسلسل مطلع كانون الثاني (يناير) المقبل. وتدور قصة المسلسل في إطار كوميدي، وتتسارع المواقف الكوميدية بين نيللي وآسر ياسين بتتابع الأحداث.

يذكر أن نيللي كريم كشفت أنها أجرت عملية استئصال ورم حميد في الوجه، في الولايات المتحدة الأميركية قبل فترة، وكان هذا سبب عدم ظهورها في مناسبات ومهرجانات فنية.