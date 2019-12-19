هل تمنع الرقابة غادة عبدالرازق من خوض سباق رمضان الدرامي المقبل

متابعة بتجــــــــرد: رغم عدم البت حتى الآن من قبل الهيئة العامة للرقابة على المصنفات الفنية حول قبول أو رفض سيناريو المسلسل الذي تخوض به الفنانة غادة عبد الرازق سباق الدراما الرمضاني المقبل، إلا أنها تعقد عددا من جلسات العمل مع المنتج ممدوح شاهين للوقوف على التفاصيل النهائية لمسلسلها الجديد.

وقال المنتج في تصريحات صحافية إنه تعاقد مع غادة عبد الرازق على تقديم مسلسل اجتماعي ويعكف أحد المؤلفين على كتابة حلقات العمل وفي انتظار موافقة الرقابة حتى يتم الاستقرار على اسم مخرج العمل، وترشيح الأبطال المشاركين في الحلقات، تمهيدا لبدء التصوير خلال الشهر القادم إذا تمت الموافقة على فكرة العمل.

ورفض شاهين التصريح بأي تفاصيل عن أحداث العمل واسم مؤلفه، وأكد أن كل تفاصيل العمل سيتم إعلانها بعد موافقة الرقابة النهائية.

وكانت غادة عبد الرازق قد شاركت فى دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل «حدوتة مرة» مع مجدى كامل وعبد الرحمن ابو زهرة تأليف عمرو عبد الحليم اخراج ياسمين أحمد.