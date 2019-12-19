ثمن ملابس ميلانيا ترامب في 2019 يصدم الجميع.. كم بلغ؟

متابعة بتجـــــــــرد: أشار تقرير لصحيفة The Express إلى أن كلفة ملابس سيدة أميركا الأولى ميلانيا ترامب وصلت إلى 230 ألف يورو في العام 2019.

وذكر أنها اختارت في هذا العام أزياء موقعة من أشهر العلامات مثل Chanel وDior وCalvin Klein وValentino.

وأضاف أن بعض القطع كانت أكثر كلفة من غيرها ومنها معطف مصنوع من جلد الظبي وصل سعره إلى 2400 يورو.

كما أشار إلى أن زوجة الرئيس الأميركي تعتمد في إطلالاتها عادة على إبداعات بعض المصممين مثل Hervé Pierre. وأضاف أنها تمتلك مجموعة من أفخم المعاطف إضافة إلى عدد كبير من الأحذية الموقعة من Christian Louboutin.

وكانت Paris Match الفرنسية أحدثت ضجة بعدما كشفت أن ميلانيا لا تستعين بمساعدة شخصية وهو ما أعلنه أحد المقربين منها، مع الإشارة إلى أن دائرة ضيقة من المقربين منها هي التي تحفظ أسرارها.