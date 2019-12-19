عبير نعمة تحيي أمسية ميلادية في الحسكة

متابعة بتجــــــــــرد: أقامت هيئة مار افرام السرياني البطريركية للتنمية أمسية ترانيم روحية بمناسبة عيد الميلاد في كاتدرائية مار جرجس للسريان الأرثوذكس في مدينة الحسكة، أحيته الفنانة اللبنانية والمرنمة عبير نعمة.

وقد أحيت عبير أمسية التراتيل الروحية الخاصة بالعيد.

وفي لقاء مع وكالة سبوتنيك، تمنّت عبير أن يعود السلام إلى سوريا وتنتهي الحرب بعد أن أخذت الكثير من الإنسان أكثر من الحجر. كما أعربت عن رجائها في شفاء الإنسان السوري من جروحه الواضحة وغير الواضحة.

وبالإضافة إلى ذلك، ذكرت نعمة في أمنياتها وفي صلاتها المنطقة كافة وتمنت أن تحمل الأيّام القادمة وعام 2020 الجديد الكثير من الحب والأمل.