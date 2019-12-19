راغب علامة يكشف عن قصة غريبة.. معجبة اقتحمت مكتبه وحطّمت هاتفه

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّث السوبر ستار راغب علامة في كواليس برنامج The Voice الذي يحل عليه حكماً ومدرباً بموسمه الرابع، عن موقفٍ غريبٍ حصل معه أدى إلى تحطيم هاتفه.

وقال راغب علامة في فيديو بعنوان “راغب والموبايل” إنّ إحدى معجباته في الماضي قامت بتحطيم هاتفه بعدما اقتحمت مكتبه غاضبة لأنّه لم يجب على أسئلتها ورسائلها، وقال “أكتر من معجبة شوي شالته ضربته في الحيط وما زعلت وقتها”.

وكشف علامة أيضاً أنّه كان من أوائل الذين اشتروا هاتفاً محمولاً منذ دخوله إلى لبنان، مشيراً إلى أنّ يستخدم هاتفه طوال اليوم لكن في الكتابة أكثر من الحكي “بكل الأحوال أنا كاتب في حالة الواتس آب أنه للضرورة فقط بس ما في كتير التزام من الناس”.