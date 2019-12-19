متابعة بتجـــــــرد: حصد النجم الكولومبي مالوما أكثر من مليون ونصف إعجاب في أقل من 12 ساعة على أحدث صورة له عبر تطبيق إنستجرام، وتفاعل عدد كبير من روّاد الإنترنت العرب على منشوره.
وفي التفاصيل، أطلّ الفنان العالمي مالوما في الصورة وهو يرتدي الثوب الخليجي فأشعل قلوب النساء بإطلالته، وعلّق باللغة العربية “مالوما حبيبي.. شكراً”.
وأضاف مالوما باللغة الأجنبية “أحب ثقافتكم وأشكركم على محبّتكم، على أمل اللقاء مجدداً العام المُقبل”.
ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مالوما يُشعل قلوب النساء بالثوب الخليجي ويُعلّق بالعربيّة – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.