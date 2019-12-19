مالوما يُشعل قلوب النساء بالثوب الخليجي ويُعلّق بالعربيّة – بالصورة

متابعة بتجـــــــرد: حصد النجم الكولومبي مالوما أكثر من مليون ونصف إعجاب في أقل من 12 ساعة على أحدث صورة له عبر تطبيق إنستجرام، وتفاعل عدد كبير من روّاد الإنترنت العرب على منشوره.

وفي التفاصيل، أطلّ الفنان العالمي مالوما في الصورة وهو يرتدي الثوب الخليجي فأشعل قلوب النساء بإطلالته، وعلّق باللغة العربية “مالوما حبيبي.. شكراً”.

وأضاف مالوما باللغة الأجنبية “أحب ثقافتكم وأشكركم على محبّتكم، على أمل اللقاء مجدداً العام المُقبل”.

ويعتبر مالوما من أشهر الفنانين العالميين على الإطلاق حيث يتمتّع بجماهيرية جارفة في مختلف أنحاء الأرض وهو ما يظهر بوضوح في حفلاته التي تستقطب الملايين يوميًا.