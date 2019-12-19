تامر حسني يطرح كليب “حلو المكان” من فيلم “الفلوس” – بالفيديو

متابعة بتجــــــــــرد: طرح النجم المصري تامر حسني الأغنية الخاصة بفيلمه الجديد “الفلوس”، والتي تحمل اسم “حلو المكان” عبر قناته على موقع “يوتيوب”.

الأغنية من كلمات أحمد المالكي، ألحان محمد يحيى، توزيع أماديو، ميكساج عبد الرحمن شوقي وماستر أمير محروس. وأطلق نجم الجيل كليب خاص بالأغنية مألف من مشاهد حصرية من الفيلم قبيل أيام من بدء عرضه بالصالات السينمائية في مصر والوطن العربي.

وفور طرحه، اقتحم فيديو الأغنية قائمة الفيديوهات الأكثر تداولاً عبر موقع “يوتيوب” في مصر ومختلف البلدان العربية.

ويعتبر فيلم “الفلوس” من أكثر الأفلام العربية المنتظر عرضها في السينمات، خاصةً أن تامر، بطل العمل كان قد حقق رقماً قياسياً في إيرادات فيلمه السابق “البدلة” الذي عرض في شهر أكتوبر من عام 2018.

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الفيلم يشارك في بطولته إلى جانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، وقصّته من تأليف تامر نفسه، سيناريو وحوار محمد عبد ‏المعطي وإخراج سعيد الماروق.

لمشاهدة فيديو أغنية “حلو المكان” من فيلم “الفلوس”: