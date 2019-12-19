شيرين عبد الوهاب تُشارك في أشهر برنامج تركي.. وهذه التفاصيل

متابعة بتجـــــــــرد: لفتت فتاة مغربية تدعى إبتسام الأنظار خلال مشاركتها في برنامج “The Voice” بنسخته التركية وأدائها أغنية للنجمة المصرية شيرين عبد الوهاب.

وقدّمت ابتسام أغنية شيرين الشهيرة “مشاعر” التي صدرت كتتر لمسلسل “مع سبق الإصرار” على خشبة المسرح إلا أنّها لم تفلح في إقناع اللجنة بالدوران لها في النهاية.

وعلّلت اللجنة ذلك بأنّ ابتسام غنّت بتردد كبير وارتكبت أخطاءً كثيرة لترد الأخيرة بانّها كانت متوترة ومنفعلة جداً بسبب الوقوف على خشبة المسرح.

وجاءت من المغرب خصيصاً لتركيا من أجل المشاركة في البرنامج على الرغم من وجود برنامج مواهب بنسخته العربية لكنها فضّلت الخيار الأول.