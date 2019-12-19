تكريم خيري بشارة في "البحر الأحمر السينمائي" بجدة

أعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي الذي تقام دورته الأولى بمدينة جدة السعودية في مارس/آذار، تكريم المخرج المصري خيري بشارة مع عرض مجموعة من أبرز أفلامه بعد ترميمها.

وقالت إدارة المهرجان في بيان، الخميس: "إضافة إلى تكريمه في حفل الافتتاح المزمع إقامته على ساحل جدة التاريخية في 12 مارس/آذار، سيتم عرض أفلام المخرج الرائد في عروض جماهيرية على الشاشة الكبيرة طيلة أيام المهرجان، بحضوره الشخصي وعدد من أبطال وبطلات أفلامه".

وأضافت أن المهرجان عمل خلال الأشهر الماضية على ترميم 9 أفلام لبشارة "عبر معالجة النسخ الفيلمية الأصلية وترقيتها تقنياً".

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ومن الأفلام التي سيعرضها المهرجان "الطوق والإسورة"، و"حرب الفراولة" و"آيس كريم في جليم" و"كابوريا" و"إشارة مرور".

وقال المخرج السينمائي ومدير المهرجان محمود صباغ إن "خيري بشارة أيقونة من أيقونات السينما المصرية والعربية، ألهمت أعماله وتجاربه العديد من مخرجي ومخرجات الأجيال الجديدة لما تضمنته من معانٍ إنسانية عميقة وأساليب فنية جريئة".

وأضاف: "نريد بهذا التكريم تقديم العرفان لخيري بشارة على مجمل تجربته الحية، الذي هو في أصله تقدير للسينما المصرية وريادتها".

وإلى جانب التكريم في الافتتاح وعرض الأفلام المرممة يصدر المهرجان كتيباً عن بشارة (72 عاماً) يعده الناقد المصري محمد سيد عبدالرحيم.

وكان المهرجان أعلن في وقت سابق عن تكريم المصور الفوتوغرافي والسينمائي السعودي صفوح نعماني (1926-2016) مع عرض فيلم تسجيلي نادر له عن رحلة الحج من إنتاج عام 1963.