هنادي مهنا تكشف كواليس ظهورها بالحجاب في "بنات ثانوي"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعربت الممثلة المصرية هنادي مهنا، عن سعادتها بتقديم أول دور سينمائي لها في فيلم "بنات ثانوي"، والذي ترتدي خلاله الحجاب لتجسد شخصية فتاة متدينة جداً.

وقالت هنادي مهنا لـ"العين الإخبارية": "رغم خوفي من تجربة السينما، فإنني استمتعت للغاية، خاصة مع وجود تناغم بين مجموعة العمل، مما جعلنا أصدقاء في فترة قصيرة".

وحول المنافسة في موسم إجازة نصف السنة بين الأفلام، قالت هنادي مهنا إنها ستكون صعبة، نظراً لوجود أفلام للفنان تامر حسني ومحمد إمام، متمنية أن ينال الفيلم إعجاب الجمهور.

فيلم " بنات ثانوى" تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل، ويشارك في بطولته جميلة عوض ومي الغيطي ومايان السيد ومحمد الشرنوبي وعدد كبير من النجوم الشباب.



