انتهاء سلسلة "ستار وورز".. وظهور غير متوقع لكاري فيشر

يجتمع محبو سلسلة أفلام "ستار وورز"، خلال الأسبوع الجاري، لمشاهدة عرض الجزء الأخير من المغامرات التي أطلقها جورج لوكاس قبل 42 عاماً، مع حضور مؤثر وغير متوقع لشخصية الأميرة ليا.

ومع أن أفلاما أخرى تدور في فلك "حرب النجوم" هي قيد التحضير، إلا أن "ذي رايز أوف سكايووكر" هو بمثابة وداع لطفولة جيل كامل.

فالجزء الـ9 والأخير من السلسلة يشكل نوعاً من وداع لأنطوني دانييلز الذي يؤدي دور الروبوت "سي 3 بو" وبيلي دي وليامز مؤدي شخصية لاندو كالريسيان ومارك هاميل (لوك سكايووكر).

أما شخصية ليا أورغانا فهي لطالما تماهت مع الممثلة كاري فيشر التي توفيت بشكل مباغت نهاية عام 2016 عن 60 عاماً فقط.

وقال المخرج ج.ج. أبرامز: "فكرة مواصلة القصة من دون ليا لم يكن خياراً، وكان مستبعداً كلياً الاكتفاء بنسخة رقمية منها".

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي عقد قرب لوس أنجلوس: "بطبيعة الحال لم يرد على فكرنا أن نستعين بممثلة أخرى للدور".

وبفضل إعادة تدوير ماهرة للقطات مصورة خلال أجزاء أخرى من السلسلة ولم تستخدم من قبل، حافظت كاري فيشر على وجودها في "ستار وورز: ذي رايز أوف سكايووكر"، حيث تقوم بدور مركزي.

فقد استحالت الأميرة الشابة المثالية في بدايات السلسلة مع تسريحتها الشهيرة، ضابطة كبيرة تلهم جيلاً جديداً من أبطال المقاومة مثل ريي (ديزي ريدلي)، وهي والدة أحد أتباع الجانب المظلم كيلو رين (آدم درايفر).

ولغرض الفيلم، صور الممثلون الآخرون مشاهد وحوارات يمكن أن تنسجم مع المشاهد المصورة لكاري فيشر ومن بينهم ابنتها بيلي لورد.

وقالت كيلي مري تران (30 عاماً) التي تقوم بدور ميكانيكية شجاعة من المقاومة تدعى روز تيكو: "كاري اضطلعت بدور كبير في كل ذلك، وأرى أنها رائعة في هذا الفيلم".

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أبطال غابوا

كاري فيشر ليست الوحيدة التي رحلت قبل نهاية السلسلة، فالممثل البريطاني العملاق بيتر مايهيو الذي جسد لفترة طويلة دور تشوباكا توفي في أبريل/نيسان.

وبسبب مشكلات صحية، سلّم مايهيو الشعلة، بعدما شارك في "ذي فورس أويكنز" عام 2015، وحل مكانه لاعب كرة السلة الفنلندية يوناس سووتامو (2.09 متر).

وقال يوناس: "عندما توفي بيتر هذه السنة انفطر قلبي، وأتمنى أن أكون قد أديته حقه"، مشدداً على أن الممثل البريطاني هو الذي أعطى لهذه الشخصية مشيتها المميزة.

وأوضح بيلي دي وليامز، وهو في الـ83، أنه شعر كأنه يكتشف دوراً جديداً عندما استعاد شخصية لاندو كالريسيان بعد 36 عاماً على "ريتورن أوف ذي جيداي".

وقال: "لم أكن أظن أن ذلك سيحصل، فأنا كنت قد طويت الصفحة، لكن عندما تلقيت اتصالا من (ج.ج) وبدأنا نلتقي.. اعتبرت أنها هدية رائعة".

أما أنطوني دانييلز الذي أدى دور الروبوت المذهب "سي 3 بو" في كل الأجزاء منذ عام 1977، فأوضح أنه أدرك الطريق الطويل الذي قطعه عندما فقد زملاءه.

ويستند "رايز أوف سكايووكر" كثيراً إلى هذا الحنين والإشارات إلى الأجزاء السابقة.

وأقر أبرامز بعدم وجود أي حل مثالي لتعويض خسارة كاري فيشر، إلا أنه يؤكد أن فيلمه متماسك رغم ذلك.

وختم قائلاً: "لو كانت كاري لا تزال معنا هل كنا لنقوم بالأمور بشكل مختلف؟.. نعم بطبيعة الحال.. إلا أننا وجدنا طريقة لإدراجها في الفيلم.. وأظن أنها كانت لتحب ذلك".

إلا أن الكثير من النقاد الأمريكيين اعتبروا أن الفيلم الذي يبدأ عرضه في الولايات المتحدة، الجمعة، أخطأ الهدف.

فقد حصل على 59% من الآراء الإيجابية على موقع "روتن تومايتوز"، وهي أسوأ نتيجة لأحد أجزاء "ستار وورز" منذ عام 1999.

وأخذ كثيرون على أبرامز اعتماد طريق السهولة مفضلاً مجاراة محبي السلسلة بدلاً من اقتراح نهاية خارجة عن المألوف للثلاثيات الثلاث.