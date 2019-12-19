شكرا لقرائتكم خبر عن كليب واما "على فكرة" يتخطى مليون مشاهدة بعد 3 أيام من طرحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حقق كليب فريق واما الجديد "على فكرة"، نسب مشاهدة مرتفعة عقب طرحه بـ 3 أيام، حيث تخطى مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ووصل إلى مليون و 300 ألف مشاهدة، والأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع نادر حمدى، وتم تصويرها فى أسبانيا ومن إخراج John perez.

ويُعد الكليب هو الثاني لواما من ألبوم "الصيف ابتدى" حيث تم طرح من قبل كليب "شمس بحر"، من كلمات تامر حسين، وألحان خالد عز، وتوزيع موسيقي وميكساج نادر حمدى، وإخراج John perez.

ويتكون ألبوم واما الجديد، من 10 أغنيات هم: الصيف ابتدى، وشمس بحر، واسمها إيه، وبتحبي نفسك، وفطومة، وعلى فكرة، وبنتهرب، والله ع الجمال، وكترت حكاياتي، ويالا نرقص، وهو إنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و "هاى واى".

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شارك في ألبوم "الصيف ابتدى"، عددا من كبار الشعراء والملحنين في الوطن العربي من بينهم الملحنين: الفنان رامي جمال، وخالد عز، ومن الشعراء شارك تامر حسين، وأيمن بهجت قمر، وأمير طعيمة، ونادر عبدالله.