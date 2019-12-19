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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الديفا سميرة سعيد، عن موعد طرح كليب أغنية "هليلة" من ألبومها الجديد، حيث أعلنت عن طرح الفيديو كليب الجديد، يوم السبت المقبل، الموافق 21 ديسمبر الجارى.



سميرة سعيد تكشف موعد طرح كليب أغنية هليلة من ألبومها الجديد

جاء إعلان النجمة سميرة سعيد، عن موعد طرح فيديو كليب أغنية هليلة، للجمهور، بعد أيام قليلة من طرحها برومو الكليب، وأغنية "هليلة" من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى يعقوب، وهندسة صوت هانى محروس.

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سميرة سعيد تطرح كليب أغنية هليلة من ألبومها الجديد

من ناحية أخرى، تتعاون سميرة مع نفس فريق، بأغنية أخرى بعنوان "إنسان آلى"، من كلمات شادى نور، وألحان بلال سرور، وتوزيع هانى ربيع، ومن المقرر طرحها ضمن ألبومها الجديد، ويشار إلى أن آخر أعمال الديفا كانت أغنيتها الجديدة "مدلع" والتى طرحتها على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان على صابر وتوزيع ومكس محب الراوى.