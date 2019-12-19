شكرا لقرائتكم خبر عن مى سليم وشقيقتها ميس تظهران فى فيديو جديد لاستعراض مواهب "آل حمدان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرضت الفنانة مى سليم، وشقيقتها ميس حمدان، مواهبهما الفنية في مقطع فيديو ساخر جديد، نشرته شقيقتهما الثالثة دانا حمدان، عبر صفحتها على إنستجرام، حيث يعد هذا الفيديو هو الثانى لمى وشقيقتها اللائى يظهرن فيه بملابس رسمية رجالية وهما يرقصان، ورغم أن الفيديو الأول جمع مى سليم وشقيقاتها ميس ودانا، إلا أن الفيديو الجديد لم تظهر فيه دانا حمدان، التي كانت تقف وراء الكاميرا لتصوير شقيقاتها.

مى سليم وميس حمدان، التقطتا مقطع الفيديو الجديد، بفلتر ألوان "أبيض وأسود"، ورددت الفنانتان كلمات أغنية "ملطشة القلوب" للفنان مصطفى مصطفى شوقى، لكنهما ردد الكلمات بطريقة الملولوجات، وقالتا جزء من الأغنية، وهو "على فين العزم إن شاالله؟!.. وإيه اللى قطعلك نومة؟.. ده لولاش الستر من الله مكانتش قامت لك قومة"، وقد حظى الفيديو بأكثر من 10 آلاف مشاهدة خلال ساعة واحدة.

وقبل أيام، كان الثلاثى مى سليم ودانا حمدان، وميس حمدان، قد استعرضوا مواهبهم الفنية فى فيديو ساخر جديد نشرته الأولى، وظهرت مى سليم فى الفيديو وهى ترتدى بدلة كاملة، وترقص على الحان أغنية تانى يا هوا، للمطرب محمد محيى، وسرعان ما انضمت اليها شقيقتها دانا حمدان وميس حمدان، بنفس الملابس وشاركاها الرقص الساخر.

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وسرعان ما لقى مقطع الفيديو تفاعل كبير من قبل جمهورهما، وقاما بالتعليق، كما حرص عدد من الفنانين على التعليق على رأسهم الفنان أحمد رزق، وحقق الفيديو أكثر من 744 ألف مشاهدة خلال أسبوع واحد.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة مى سليم، هو مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، الذى أذاعته قناةON E ، والعمل يشارك فى بطولته إياد نصار، إنجى المقدم، مى سليم، داليا مصطفى، ادوارد، أمانى كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولى وتأليف أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى.