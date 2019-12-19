شكرا لقرائتكم خبر عن ميدل بيست.. محمد هنيدى عبر تويتر: هلبس بندانة الهلال أول ما أنزل مطار الرياض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتجه النجم الكوميدى محمد هنيدى، لمطار الرياض بالسعودية، للمشاركة فى حفل "ميدل بيست" والمقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.



محمد هنيدى

ونشر هنيدى صورة من تواجده بالمطار عبر تويتر، وعلق عليها: "من المطار حالا وهلبس بندانة الهلال أول ما أنزل مطار الرياض".

جدير بالذكر أن المستشار تركى آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، كان قد أطلق هاشتاج "ألبس البندانة"، الذى تفاعل معه عدد من الفنانين العرب والسعوديين، وذلك على خلفية مهرجان الموسيقى "ميدل بيست"، المقرر تنظيمه فى الرياض على مدار 3 أيام، فى الفترة بين 19 حتى 21 ديسمبر الجاري، ضمن فعاليات موسم الرياض.