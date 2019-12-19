شكرا لقرائتكم خبر عن "فرصة تانية" يضع دياب بطلا أمام ياسمين صبرى رمضان المقبل والان مع تفاصيل الخبر
ونجح مؤخرا دياب فى الدراما التليفزيوينة بعد لمع فى تجسيد هذه النوعية من الأدوار الشريرة، وكان من أهمها دوره فى مسلسل "كلبش1" مع النجم أمير كرارة والذى لاقى نجاحا صاخباً وقتها .
دياب شارك العام الماضى بمسلسل " أبو جبل" مع النجم مصطقى شعبان، وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت عرضه، وشارك فى بطولته نحلاء بدر، محمد علي رزق،وأخرون، تأليف محمد سيد بشير، إخراج أحمد صالح، إنتاج سينرجى.
مسلسل "فرصة تانية" بطولة ياسمين صبرى، دياب، أحمد مجدى، وجارى التعاقد مع باقى الممثلين، ومن المقرر البدء فى تصويره مكلع شهر يناير المقبل، من إخراج مرقس عادل، إنتاج سينرجى.
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