شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. كيم كارديشيان تتقمص شخصية أيقونة السينما العالمية إليزابيث تايلور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خضعت كيم كاردشيان لجلسة تصوير لصالح مجلة 7Hollywood، واظهرت كواليس جلسة التصوير تقمص كيم كارديشيان للنجمة إليزابيث تايلور إحدى أيقونات الجمال في السينما العالمية حيث ارتدت ملابس تشبه ملابسها.

من جانب آخر تعكف "كيم" على دراسة القانون، حيث فاجأت كارديشيان متابعيها على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بصورة أكثر التزاما لها وهى تذاكر دروسها، حيث ظهرت نجمة الواقع بوجه ملئ بالماكياج وتسريحة رائعة من الخلف، بينما واصلت المذاكرة استعدادًا لخضوعها لامتحان بكاليفورنيا.

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وعلى الرغم من أن كيم لم تلتحق بكلية الحقوق، إلا أنها مؤهلة لإجراء اختبار المحاماة من خلال مسار بديل يُعرف باسم "قراءة القانون"، والذي يسمح للطلاب بإجراء الاختبار عن طريق التدريب من خلال محامٍ أو قاضٍ ممارس.