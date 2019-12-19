أحمد السقا يحيي ذكرى رحيل جمال إسماعيل: فاكرك بالخير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أحيا الفنان أحمد السقا الذكرى السادسة لرحيل الفنان القدير جمال إسماعيل، التي حلت أمس الموافق 18 ديسمبر. وشارك "السقا"، صورة تجمعه بالفنان الراحل، ضمن أحداث فيلم "مافيا"، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقًا "ذكرى وفاة أبو قلب طيب، دايمًا فاكرك بالخير يا عمي جمال ربنا يرحمك ويغفرلك". يُذكر أن الفنان الراحل جمال إسماعيل، عانى من مرض القلب، حتى رحل عن عالمنا عام 2013، عن عمر ناهز 80 عامًا.

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