صورة| علي ربيع يحكي قصة معاناته مع "شنب سعادة"

محمد اسماعيل - القاهرة - نشر الفنان علي ربيع عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة طريفة من كواليس استعداده لدور "سعادة" في مسلسل "سك على أخواتك".

وكتب ربيع: "الصورة دي من كواليس الاستعداد لدور "سعادة" في مسلسل "سك على أخواتك"، عايز أحكي لكم قصة الشنب، كنت بخاف أروح التصوير بسبب الشنب ده، والله عذاب.. تخيل لازق شعر على بقك في الحر، كان نار على شفتي وفِي البرد كان كأني لازق مشبك على بقي".

وتابع ربيع: "كنت بفضل مركبه بالـ ٦ ساعات والله بس بحبه قوي، لأن أنا وهو قِدرنا بفضل ربنا وكل فريق العمل الموجود نعمل مسلسل ميتنسيش وكل ما بيتعرض الناس بتتفرج عليه كإنه أول عرض، انتظروني قريبًا في فيلم (الخطة العامية) من غير شنب بس في حوار تاني.. هتولع نار هتبقي دمار".

مسلسل "سُك على أخواتك" بطولة علي ربيع وهنا الزاهد وسهر الصايغ وكريم عفيفي وجيسي عبدو، ومن إخراج وائل إحسان.