إنجي علاء تهنئ نيللي كريم بعيد ميلادها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرصت السيناريست إنجي علاء على تهنئة الفنانة نيللي كريم بعيد ميلادها، وذلك عبر موقع "تويتر".
وكتبت إنجي في تعليق لها على صورة نشرتها نيللي تشكر من خلالها كل من حرص على تهنئتها بعيد ميلادها: "عيد ميلاد سعيد حبيبتي نيللي".
كانت نيللي كتبت "أود أن أشكركم على أمنياتكم الدافئة، بحبكم".
يُذكر أن إنجي علاء تعيش حالة من السعادة بسبب ردود الأفعال الإيجابية التي تتلقاها على مسلسل "بلا دليل"، الذي يُعرض حاليًا على قناة سي بي سي، كما تواصل التحضير لمسلسل "النهاية" بطولة الفنان يوسف الشريف، والذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المُقبل، وتشارك فيه كمصممة للملابس.
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