فيديو| "تطلب 40 رجلا لإطفائه لمدة ساعتين".. انفجار يخت مارك أنتوني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

اشتعلت النيران في يخت المغني العالمي مارك أنتوني، في مرسى ميامي بمدينة فلوريدا الأمريكية، واحترق لساعات قبل أن يتدخل رجال الإطفاء لإخماد الحريق.

وحسبما ذكرت CNN، فإن الحريق نشب في السابعة والنصف مساء أمس الأربعاء، وأن الحماية المدنية تلقت مكالمة تفيد باشتعال النيران في اليخت، وأن إطفاءه تطلب تدخل 40 رجل إطفاء، واستغرق ساعتين.

وقالت المتحدثة باسم مارك أنتوني، في تصريحات لـCNN، إن المغني الشهير لم يكن على اليخت عندما اشتعلت النيران به، وإن جميع أفرد طاقمه بأمان، ولم تتضرر أي قوراب أخرى، مضيفة: "سبب الحريق لا يزال مجهولا حتى الآن".

يذكر أن مارك انتوني كان متزوجًا من النجمة العالمية جنيفير لوبيز، وقدما معا العديد من الأغنيات، قبل أن ينفصلا في عام 2011.