قبل عرض "لص بغداد" لمحمد إمام.. أفلام بحث أبطالها عن الكنوز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

"الكنز" كلمة لها واقع السحر على أذن ونفوس البشر، فالكثير حلم بالكنز الذي سيغير حياتهم، وهو ما جسده الكثير من صناع السينما في عدة قوالب درامية، التي تنتهي غالبا بنهايات مأساوية.

وقبل عرض فيلم "لص بغداد"، وبعد تصريحات مخرج الفيلم أحمد خالد موسى لـ"الخليج 365" بأن الفيلم يتناول مغامرة البحث عن الكنز كما حدث في عدة أفلام آخرى، مؤكدًا، في الوقت ذاته، أن في هذا العمل الكنز مختلف بل والقصة أيضًا.

"الخليج 365" يستعرض بعض الأفلام المصرية التي تناولت قضية البحث عن الكنز:

الكنز بجزأيه

على الرغم أن الفيلم يحمل اسم الكنز بشكل صريح، والبحث عنه خطا رئيسيا في الفيلم، لكنه ليس المحور المادي الذي تدور حوله الأحداث ولكنه يناقش العديد من الأحداث التي تعاني منها البلاد منذ قديم الأزل في حكايات متشابكة تتراوح بين 3 عصور مختلفة: العصر الفرعوني والعصر العثماني والنصف الأول من القرن العشرين.

علي بابا والأربعين حرامي

فيلم "علي بابا والأربعين حرامي" تدور أحداثه حول شخص يعاني من الفقر، وفي يوم ما يكتشف سر مغارة تمتلئ بالكنوز التي لا تُحصى، تفتح بكلمة "افتح يا سمسم" وتتوالى الأحداث.

الفيلم طُرح في عام 1942، تأليف وإخراج توجو مزراحي، بطولة علي الكسار، ليلى فوزي، محمد عبد المطلب، إسماعيل يس، عبدالمجيد شكري.

الكنز

بمشاركة عالم آثار مصري، يكتشف أحد الرجال وجود خريطة تشير إلى كنز خفي في صعيد مصر، فيذهبوا إلى هناك للحصول عليه ويمرون بالعديد من المغامرات في أثناء رحلتهم، ويدخلون في الكثير من الصراعات، وتتوالى الأحداث.

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الفيلم عُرض عام 1993، ﺇﺧﺮاﺝ سعيد شيمي، وتأليف خالد البنا، وبطولة فاروق الفيشاوي، إلهام شاهين، ممدوح وافي، يوسف داوود، حمدي السخاوي.

ورقة شفرة

يكتشف أحد الشباب أن جده ترك له ورقة شفرة، تشير إلى خريطة لكنز في مدينة أورشليم، التي رسمها اليهود الفارين لمصر، فيقرر خوض المغامرة برفقة أصدقائه.

الفيلم عرض عام 2008، من إخراج أمير رمسيس، وتأليف هشام ماجد وأحمد فهمي، وبطولتهما برفقة شيكو، فرح يوسف، سمية الجويني، أحمد الفيشاوي.

جزيرة الشيطان

تدور أحداثه، حول جزيرة بها كنز مفقود يعود إلى سفينة غارقة منذ 25 عاما، فيحصل أبطال العمل على خريطة تساعدهم في الوصول للكنز، ولكن يبدأ الصراع الحقيقي بعدما تدخل إحدى العصابات للحصول على الكنز، وتتوالى الأحداث.

الفيلم طُرح عام 1990، من إخراج نادر جلال، تأليف خالد البنا، بطولة عادل إمام، يسرا، أحمد راتب، حاتم ذو الفقار، مصطفى متولي، نهى العمروسي، وجمال إسماعيل.

رغبة متوحشة

تدور أحداث الفيلم، حول نادية الجندي السيدة التي تهاجر القاهرة برفقة ابنتها وشقيقة زوجها المسجون، إلى أحد المناطق النائية، ولكن يظهر في حياتهم فاجأة أحد الأشخاص ويخبرهم إنه صديق الزوج المسجون الذي باح له قبل موته عن وجود كنزًا مدفونًا بالقرب من الصحراء، وتتوالى الأحداث.

الفيلم طُرح عام 1992، من إخراج خيري بشارة، ﺗﺄﻟﻴﻒ وحيد حامد، وبطولة نادية الجندي، محمود حميدة، سهير المرشدي، حنان ترك، وصلاح الراوي.