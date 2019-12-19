"اتهامها بالكآبة وموقفها من القبلات".. نيللي كريم ترد على 25 سؤالا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي: أجابت الفنانة نيللي كريم عن العديد من الأسئلة السريعة، في فقرة "اسألني" عبر قناة CBC، أبرزها تأثير الأعمال الفنية على شخصيتها، وموقفها من عمليات التجميل، وسر ظهورها في مقلب رامز جلال مرتين، ومدى تأثير اتهامها بالكآبة على شخصيتها. ونستعرض في السطور التالية، أبرز تصريحات نيللي كريم لـCBC: - مسلسل وجه القمر وفوايز حلم ولا علم، عرفا الجمهور بي. - نصيحة سيدة الشاشة العربية، فاتن حمامة، لي كانت: "خليكي طبيعية". - ما زالت أرقص البالية في أوقات فراغي على شكل تمرين. - من أهم مواصفات راقصة الباليه "الصبر". - أحيانًا لا اذهب للجيم نهائيا. - أحافظ على رشاقتي بعدم الأكل. - مواصفات المرأة الجميلة "الروح الحلوة". - أمتلك الجنسية الروسية. - مدينة أوديسا الإوكرانية تشبه مصر. - أحب السلطة الروسي. - لم يعرض علي التمثيل في روسيا. - أدوراي خالية من القبلات والمشاهد الجريئة، لأنها لم تكن موجودة في السيناريو. Advertisements - تجربتي مع عادل إمام في فيلم زهايمر كانت رائعة. - راضية عن أعمالي بشكل كبير. - كاملة أبو ذكري أعادت اكتشافي. - بعد "ذات"، اختلفت معايير اختيار أدواري. - عملت معايشة مع سيجنات قبل "سجن النسا". - أقدم أعمال درامية عميقة ليس لها علاقة بالكآبة، وظلم أن يقال عني كئيبة. - من الممكن ن أقدم دور راقصة. - ظهرت مع رامز جلال مرتين، ولم أكن أعلم أنه مقلب. - الشائعات أكثر ما يضايقني على السوشيال ميديا. - أحب البساطة ولم أقم بعمليات تجميل. - أول قرار سأتخذه إن أصبحت وزيرة للثقافة، أن يكون هناك مراكز ثقافية في جميع أنحاء الجمهورية. - الوسط الفني جميعهم أصدقائي. - بعض أصدقائي ينادوني بـ"غالية".

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