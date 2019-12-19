فيديو.. سهرانين لـ محمود الليثى و حسام الحسيني على اليويتوب

طرحت شركة مزيكا أغنية "سهرانين" للنجم محمود الليثي والنجم حسام الحسيني وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي اليوتيوب. أغنية "سهرانين" من كلمات الشاعر الغنائي ملاك عادل وألحان محمود الليثي وتوزيع موسيقي مهاب سامي. Advertisements يذكر أن آخر أعمال محمود الليثي كليب "مصر حلوة"، كلمات هانى الصغير، وألحان وتوزيع باسم منير، وإشراف فني عبد الله منصور، وإخراج كامبا.

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