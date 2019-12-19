فيديو.. تامر حسني يطرح كليب حلو المكان من فيلم الفلوس

طرح النجم الكبير تامر حسني كليب بعنوان حلو المكان، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب.

وكليب حلو المكان من كلمات أحمد المالكي، وألحان محمد يحيى، وتوزيع أماديو، وهو الكليب الدعائي لفيلم الفلوس والمقرر عرضه يوم الأربعاء الموافق 25 من شهر ديسمبر الجاري بجميع دور العرض.

وفيلم الفلوس من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد

الماروق، وبطولة كل من تامر حسني، زينة، خالد الصاوي، أحمد السقا، مي عز الدين، علي ربيع، عائشة بن أحمد، محمد سلام، ويزو، أحمد فتحي، كميل سلامة، زيزو، جوهرة، نانسي صلاح.

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وتدور أحداث الفيلم حول سيف النصاب المحترف، حيث تستعين به الفتاة الجميلة الثرية

حلا، ليساعدها في استعادة أموالها من نصّاب آخر، لتبدأ سلسلة لا نهائية من الخدع واﻷلاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة، ويأتي ذلك في إطار كوميدي اجتماعي ليوضح عدم الثقة بين الناس.

ومن ناحية آخرى يواصل النجم تامر حسني تصوير فيلمه الجديد، والذي يحمل أسم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من حلا شيحة، ماجد الكدواني، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، أسما سليمان.