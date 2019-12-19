فيديو.. هشام عباس يطرح كليب "الفترة اللي فاتت"

طرح الفنان هشام عباس فيديو كليب أغنية "الفترة اللي فاتت"، عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب". أغنية "الفترة اللي فاتت" من كلمات الشاعر الغنائي شادي نور وألحان بلال سرور وتوزيع موسيقي هاني ربيع وهندسة صوتية هاني محروس انتاج "مزيكا". Advertisements وتقول الأغنية: الفترة اللى فاتت فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتلة طول الفتره اللى فاتت فى حياتى كانت الدنيا بايظه ومقفلة الفترة اللى فاتت فى حياتى كانت عندى مشاكل متلتله طول الفتره اللى فاتت فى حياتى كانت الدنيا بايظه ومقفله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله انا آسف لانى طبعا قاتلنى ان انت تفكرنى باهملك وماتزعلش منى كان غصب عنى وحاتعذرنى لما هافهمك انا آسف لانى طبعا قاتلنى ان انت تفكرنى باهملك وماتزعلش منى كان غصب عنى وحاتعذرنى لما هافهمك اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله انا آسف لانى طبعا قاتلنى ان انت تفكرنى باهملك وماتزعلش منى كان غصب عنى وحاتعذرنى لما هافهمك انا آسف لانى طبعا قاتلنى ان انت تفكرنى باهملك وماتزعلش منى كان غصب عنى وحاتعذرنى لما هافهمك اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك روح اسأل قلبك يدلك مش حتلاقى مشكله اسيبك ايه مين بس اللى قالك لا ياحبيبى شكله شيطان داخلك ادينى جتلك اهو لحد عندك كفايه بقى اسئله كفايه اسئله

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