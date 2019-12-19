غدًا.. عرض مسرحية بينوكيو بمكتبة الإسكندرية

يستقبل مركز الفنون التابع لمكتبة الإسكندرية بدءًا من الغد أطفال الدفعة السادسة من مدرسة "كريشين للفنون" بالإسكندرية، لتقديم المسرحية الغنائية "بينوكيو" وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً يومي الجمعة والسبت العشرين والحادي والعشرين من ديسمبر الجاري.

العرض المسرحي من تأليف وإخراج د/ جمال ياقوت وتدور أحداثه حول شخصية بينوكيو الشهيرة ولكن بمعالجة عصرية، العرض من بطولة 35 طفلًا وطفلة من مدرسة كريشين للفنون، الألحان للفنان محمد مصطفى، مُدرب الاستعراضات رفعت عبدالعليم، مُدرب التمثيل

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سارة فؤاد، مخرج منفذ أحمد أبو دوح.

يذكر أن مدرسة كريشين للفنون بالإسكندرية هي مدرسة تسعى لاكتساب الأطفال المهارات الصوتية والحركية التي تساعدهم على القيام بأدوار تمثيلية مختلفة كذلك أكساب الطفل بعض المهارات الحياتية مثل الجرأة، القدرة على المواجهة وغيرهم من المهارات والصفات الهامة للطفل في حياته المستقبلية.