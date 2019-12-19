صور.. محمد إمام يداعب جمهوره: باريس بتفكرني بمدينة نصر

داعب النجم محمد إمام جمهوره بنشر صورة من باريس وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الانستجرام.

حيث علق "إمام" علي الصورة قائلا:"مش عارف ليه باريس بتفكرني بمدينة نصر بالظبط".

وفي سياق اخر ينتظر النجم محمد إمام فيلمه الجديد

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" المقرر عرضه خلال ايام بجميع دور العرض السينمائي.

فيلم "لص بغداد" بطولة كلًا من: محمد إمام، وفتحي عبدالوهاب، وياسمين رئيس، وأمينة خليل، ومحمد عبدالرحمن، وأحمد رزق، والنجم الكبير

صلاح عبدالله، وآخرون وهو من إنتاج أحمد بدوي وتأليف تامر إبراهيم وإخراج أحمد خالد موسي.

ويشار ان اخر اعمال محمد إمام مسلسل "هوجان" والذي عرض في موسم رمضان عام 2019.