الوفد يرشح أفلام تناسب عطلة نهاية الأسبوع

يحلم الجميع بعطلة نهاية الأسبوع فحتى غير الموظفين يحاولون الاستمتاع بيوم الخميس وبالطبع تختلف طرق قضاء العطلة فهناك من يفضل الاستمتاع خارج المنزل وهناك من يجد متعة غير نهائية في الجلوس بالبيت وتناول البيتزا أو المقرمشات مع كوب من مشروبك المفضل الساخن ولا تحلو السهرة بدون مشاهدة فيلم يناسب تلك الأجوء وهنا تكمن الحيرة فنهدر الكثير من الأوقات بحثًا عن فيلم يناسب هذا المزاج، لذلك إليك هذه القائمة من الأفلام المناسبة لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في المنزل فكل ما عليك فعله هو تجهيز مشروب المفضل واختيار فيلمًا أو أكثر من القائمة.

فيلم leap Year

قد تحب شخصًا وتناضل لأن تكون معه ويكون للقدر كلمة أخرى لتكتشف بعد مرور الوقت إن القدر يخبئ لك شخصًا أفضل، هذا ما ستكتشفه إذا ما شاهدت فيلم Leap Year فتدور الأحداث حول أمرأة شابة تحب رجلًا وترغب بالزواج به لكنه لا يبادلها نفس الرغبة فتقرر استغلال تقليد أيرلندي قديم يجبر الشخص الذي تطلب الفتاة الزواج منه على الموافقة إذا ما

تم ذلك يوم 29 فبراير وتنتهز فرصة سفر حبيبها لأيرلندا لحضور مؤتمر للسفر إليه وطلب الزواج منه، تتعرض للكثير من الأحداث أثناء رحلتها إليه وتتعرف على شاب آخر لتكتشف في النهاية أن هذا الشاب هو من تبحث عنه وليس من اعتقدت أنها تحبه وقاتلت حتى وافق على الزواج منها.

الفيلم من إنتاج عام 2010 وتم تصنيفه رومانسي كوميدي، ومن بطولة إيمي أدمز.





فيلم letters to juliet

تتشابه الفكرة الرئيسية للفيلم مع فيلم leap year إلي حد ما فكلاهما أحبت البطلات أشخاصًا واكتشفوا مع مرور الوقت أن هناك أشخاصًا أخرى يناسبوهم بشكل أفضل وهذا ما نمر به جميعًا في حياتنا اليومية، فبينما كانت البطلة (صوفي) مقتنعة بشريك حياتها إلي حد قررت فيه ترك أمريكا والسفر معه لإيطاليا لتحقيق صفقة مهمة له، تكتشف أن القدر يخبئ لها مفاجأة سارة عندما يقع أمامها رسالة كتبتها امرأة

منذ سنوات عديدة وبعثتها لجوليت لتساعدها في اتخاذ قرار بشأن حبيبها لكن الرسالة ظلت في طي النسيان ولم يلحظها سوى صوفي بعد سنوات عديدة لتقرر البحث للمرأة العجوز عن حبيبها القديم لتكتشف هي الأخرى حب حياتها.

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الفيلم من إنتاج 2010 أيضًا وتم تصنيفه رومانسي كوميدي.





فيلم Eat، Pray، love

يعتبر من أشهر الأفلام التي دارت أحدثها عن إعادة اكتشاف الذات فبعد أزمة انفصال تمر بها "جوليا روبرتس" تقرر إعادة البحث عن نفسها فتلجأ للأكل أولًا فتذهب لإيطاليا ومن هناك تحاول اكتشاف نفسها بشكل أفضل فتذهب للهند لتجد التوازن النفسي من خلال الصلاة والتأمل ويقودها ذلك لإيجاد الحب في أندونيسيا لكن قبل ذلك تجد نفسها وتكتشف ذاتها الحقيقية بعد جولة في العالم.

الفيلم أيضًا إنتاج 2010 ومن بطولة جوليا روبرتس.





فيلم zootopia

إذا كنت من محبي أفلام الكارتون فإليك واحد من أفضل أفلام الأنيميشن، تدور أحداث المسلسل في مدينة زوتوبيا والتى تنص على المساواة وإتاحة الفرص للجميع فلا فرق بين الأسد والأرنب في الحقوق أو الواجبات فهي المدينة الفاضلة للحيوانات والتى تستطيع الأرنبة المجتهدة أن تصبح فيها ضابط شرطة ولكن هل الشعارات الرنانة التي يعرفها الجميع هي حقيقة هذه المدينة؟ أم أن المدينة الفاضلة مجرد شعار فقط؟ هذا ما ستكتشفه الأرنبة الصغيرة أثناء تحقيقها في جريمة ليتحطم أمامها وهم المدينة الفاضلة.