شاهد.. عبير صيري برفقة محمد رجب في كواليس الأخ الكبير

نشرت النجمة عبير صبري صورة برفقة ابطال مسلسلها "الأخ الكبير" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام". وعلقت "صبري" علي الصورة قائلة:"كل الناس الحلوه دي مع الاخ الكبير محمد رجب مسلسل جامد جدا وايتن القمر وابهاب فهمي وانا والمخرج المحترم اسماعيل فاروق:". اسماعيل فاروق:". Advertisements مسلسل "الأخ الكبير" ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة وهو تأليف أحمد عبدالفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة "سينرجي"، وبطولة محمد رجب، أيتن عامر، عبير صبري، هبة مجدي، دينا فؤاد، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، محمد عز. دينا فؤاد، أشرف زكي، محمود حجازي، إيهاب فهمي، راندا البحيري، هاجر أحمد، أحمد حلاوة، محمد عز. يذكر أن آخر أعمال النجمة عبير صبري مسلسل "بيت السلايف" وشاركها البطولة بوسى ومنه فضالى وأحمد صلاح حسنى.

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