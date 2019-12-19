صور.. روجينا تحتفل ببدء تصوير البرنس

نشرت النجمة روجينا صورًا من كواليس مسلسلها الجديد "البرنس" مع النجم محمد رمضان وذلك من خلال حسابها الرسمي بموقع التبادل الصور والفيديوهات الشهير الإنستجرام.
وكتبت "روجينا" علي الصور قائلًا :"مسلسل البرنس رمضان 2020
مسلسل "البرنس" بطولة كلا من: محمد رمضان، أحمد زاهر، نور اللبنانية، روجينا، نجلاء بدر،ريم سامي، دنيا عبدالعزيز، صفاء الطوخي، إدوارد، محمد علاء، رحاب الجمل، محمد حاتم، أحمد داش، سلوى عثمان، إنعام الجريتلي وتأليف وإخراج محمد سامي وإنتاج تامر مرسي.
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