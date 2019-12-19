كاميرا تبحث عن وطن.. ندوة إحياء صناعة السينما في مصر في حزب التجمع

أقيمت ندوة " إحياء صناعة السينما في مصر " بمقر حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في سياق منتدى " خالد محي الدين "، وكتمهيداً لمهرجان "يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة "، الذي سوف تبدأ فعاليته يوم الأثنين الموافق 23 ديسمبر وتنتهي يوم الخميس الموافق 26 من نفس الشهر، تحت شعار " كاميرا تبحث عن وطن".



تحدث في الندوة أحد رموز صناعة السينما في مصر والمعنيين بالحفاظ على الهوية المصرية وحراس الثقافة السينمائية في مصر، وهم ا/ فاروق صبري ، السيناريست والمنتج ورئيس غرفة صناعة السينما د/ أحمد فؤاد درويش، المخرج الكبير د/ طوني نبيه، المخرج ومدير مهرجان يوسف شاهين، وأدار الندوة المنسق العام لحزب التجمع ا/ خالد الكيلاني .

ناقشت الندوة المشاكل والتحديات التي تواجهه صناعة السينما في مصر بشكل مفصل بدأ من تاريخ صناعة السينما في مصر ، حيث تعد مصر ثاني دول العالم في تاريخ دخول السينما بعد فرنسا ، وكانت في يوم من الأيام رابع دول العالم في غزارة إنتاج الأفلام السينمائية بعد أمريكا وإيطاليا والهند، وتطرقت للسلبيات والمشاكل التي تواجه صناعة السينما في مصر في كل مراحلها من ( إنتاج ، وتوزيع ، ودور عرض ، بالإضافة للمهرجانات ) .

كما ناقشت مشاكل تقلص إنتاج الأفلام السينمائية في مصر فقد كانت قد وصلت لـ 200 فيلم سنوياً في فترة السبعينات ولكن وصل الحال

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الآن في مصر لإنتاج 8 أفلام سنوياً فقط لعام 2019 م .

بالإضافة للحديث عن تقلص دور العرض السينمائية في مصر ، فقد وصلت لرقم لم يسبق في تاريخها فأصبح في مصر 70 سينما فقط ومعظمها في المولات التجارية وإختفاء تام لسينما الترسو ( سينما الفقراء ) .

وتحدثت الندوة عن الغزو الأجنبي للأفلام السينمائية وخاصة الأفلام الأمريكية بالرغم من وجود قانون يحدد عدد الأفلام الأجنبية المسموح بعرضها سنوياً في مصر وذلك لحماية صناعة السينما المصرية ، ولكن القانون لا يطبق ولا يفعل، كما أشارت لمشاكل القرصنة على الأفلام السينمائية المصرية ومشاكل إنتهاك حقوق الملكية الفكرية ... خاصة في غياب دور الجهات المعنية في الدولة.

وفي نهاية الندوة جائت توصيات مقدمة للرئيس " عبد الفتاح السيسي " خاصة لإهتمام سيادته بالفن والذي يمثل القوى الناعمة في حل مشاكل المجتمع من هدم الأفكار المتطرفة والنهوض بفكر وثقافة المواطن المصري .