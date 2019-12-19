دينا الشربيني تختار لوك جديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

اختارت الفنانة المصرية دينا الشربيني لها لوك جديد، من أجل الظهور به في فيلمها الجديد «يوم 13».

الفنان احمد داوود نشر صورة له مع دينا وصناع الفيلم، من خلال حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت دينا الشربيني بشكل مختلف.

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دينا قررت أن تغير لون شعرها من الأشقر للأسود، وقصت شعرها من الأمام على شكل غرة، بينما عبر الجمهور عن إعجابه الشديد بشكلها، فيما قال البعض الآخر إن اللون الأشقر أجمل عليها.

يسجل التعاون الثانى بين دينا وداود فى السينما بعدما قدما سوياً فيلم “هيبتا – المحاضرة الأخيرة” مع المخرج هادى الباجورى، وياسمين رئيس، وحقق العمل نجاحا كبيرا.

كما اشتركا الثنائي معا في بطولة مسلسلي “جراند أوتيل” للمخرج محمد شاكر خضير مع الفنان عمرو يوسف وأنوشكا، ومسلسل “زى الشمس” مع المخرج سامح عبد العزيز.

الفيلم الذي بدأت دينا في تصويره من المقرر أن يتم عرضه في موسم عيد الفطر، وهو من إنتاج وائل عبدالله، ويشارك في بطولته الفنانة نسرين أمين، والفنان أمير شاهين.