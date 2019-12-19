نجوى كرم بملابس ماما نويل مع الأطفال المعاقين.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة اللبنانية نجوى كرم، بعيد الميلاد في إحدى الجمعيات الخيرية للأطفال من ذوي الهمم والتي تحمل اسم “أيام الرجاء”، بمدينة زحلة في لبنان.

نجوى كرم، ارتدت خلال الاحتفالية ملابس ماما نويل، واحتفلت بالجرس، وعبرت عن سعادتها بالاحتفال مع الأطفال، وحرصت على التقاط صور تذكارية لها برفقتهم.

من ناحية أخرى، تتجه نجوى كرم لحفل غنائي ضخم تستقبل فيه العام الجديد مع جمهورها في مركز «الحمرا العالمي للمعارض والمؤتمرات» - رأس الخيمة بالإمارات بمشاركة الفنان العراقي وليد الشامي.

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وكان أخر حفلات نجوى كرم، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية، وذلك أول نوفمبر الماضي والذي تنظمه الهيئة العامة للترفية بالسعودية، وحملت شعار “ليلة بيروت”، مع عدد من نجوم الأغنية اللبنانية وهم ديانا حداد، وعاصي الحلاني، وملحم زين.

كليب «بعشق تفاصيلك» كان آخر ما طرحته الفنانة، والأغنية من كلمات أحمد ماضي، وألحان عادل العراقي، توزيع وتسجيل طوني سابا.

على المستوى الشخصي احتفلت الفنانة اللبنانية مؤخرًا بخطبة ابنة شقيقها الراحل، نقولا كرم، والذي رحل عن عالمنا في فبراير 2017 بعد تعرضه لأزمة قلبية عن عمر يناهز 45 عاماً.