دينا فؤاد تفاجئ جمهورها بالنقاب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

فاجأت الفنانة المصرية دينا فؤاد جمهورها بنشرها صورة حديثة لها، ظهرت فيها وهي ترتدي “النقاب”.

الفنانة المصرية كشفت أنها ستظهر بهذه الإطلالة في مسلسلها الجديد “الإختيار”، والذي يلعب بطولته الفنان أمير كرارة، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان القادم.

دينا علقت على الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بقولها: “نسرين عشماوي مسلسل الاختيار رمضان ٢٠٢٠ انتاج : سنيرجى / تأليف : باهر دويدار / اخراج: بيتر ميمى.. بطوله النجم : امير كراره - احمد العوضي”.

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ومسلسل “الإختيار” يدور حول قصة البطل الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين “مربع البرث”، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية في حياة البطل الراحل.

وقد قامت عائلة الشهيد العقيد أحمد المنسي برفع دعوى قضائية مؤخرا أمام محكمة عابدين للأمور المستعجلة لوقف تصوير مسلسل “الاختيار”، وقال محامي العائلة، جمال عطوة، في مداخلة هاتفية في برنامج “الحكاية” تقديم الإعلامي عمرو أديب، إن الشركة المنتجة للمسلسل وفريق العمل لم يحصلوا على إذن من والدة الشهيد وأشقائه الذين تربى وسطهم وهذا أمر مهم في تفاصيل حياته.

وأضاف أن عائلة الشهيد فوجئت من صفحات الجرائد ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بتصوير أمير كرارة عملا دراميا يجسد حياة الشهيد، ومن المؤكد أنه سيتطرق إلى سيرته الشخصية، دون الحصول على إذن منهم أو حتى إخبارهم ومعرفة رأيهم.