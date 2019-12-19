ماغي بوغصن تخطف الانظار بأحدث جلساتها التصويرية

تألقت النجمة اللبنانية ماغي بوغصن بجلسة تصوير جديدة لإحدى المجلات، وذلك لأول مرة بعد خضوعها لعملية دقيقة في الرأس في تموز الفائت وابتعادها عن الاضواء الى حين تحسن حالتها.

“بوغصن” لفتت الأنظار باطلالة جميلة بعدسة مصور المشاهير شربل بومنصور. وقد لاقت اطلالتها هذه اعجابًا من قبل المتابعين، خاصة بعدما نشرت ماغي عدد من الصور على حسابها عبر موقع انستغرام، الامر الذي جعل جمهورها يثني على جمالها وأناقتها.

من جهة أخرى، تنشغل “بوغصن”، بالتحضيرات الخاصة لعلمها القادم في رمضان 2020.

نذكر ان “بوغصن” كانت قد اطلت في رمضان 2019 بمسلسل حمل عنوان “بروفا” جمعها مع النجم المصري احمد فهمي، بالاضافة الى نخبة من الممثلين نذكر منهم الكو داوود، نهلا داوود، تاتيانا مرعب، كريستيان الزغبي، ريتا حرب وغيرهم. كتابة ريم مشهدي، اخراج رشا شربتجي وانتاج شركة ايغل فيلمز. كما ان النجمة نوال الزغبي غنت تتر المسلسل والاغنية من كلمات حياة اسبر، الحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ.