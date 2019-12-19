شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لم ترقص ميريام فارس بحفلها فى السعودية؟.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أحيت الفنانة اللبنانية ميريام فارس واحدا من أهم حفلات هذا الأسبوع بموسم الرياض، بالمملكة العربية السعودية، وهو الحفل الذى كانت ميريام قد أعلنت عنه قبل عدة أيام، ودعت إلى تحدى خاص، الفائز به يحضر كواليس الحفل معها.

حفلات موسم الرياض لاقت نجاحا جماهيريا كبيرا خلال الأسابيع والشهور الماضية، ولكن دائما كان "الاحتشام" شعارها، وهو ما نفذته اللبنانية ميريام فارس فى حفلها، فالمعروف عن ميريام ملابسها الجريئة، ورقصها والذى يتسم بنفس القدر من الجرأة، ولكن إطلالتها فى موسم الرياض كانت مختلفة تماما.

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أحد مقاطع الفيديو انتشر عبر تويتر، لميريام، أثناء احدى الأغنيات التى كانت تؤديها على مسرح الحفل، فظهرت بملابس محتشمة وهى تهز رقبتها مع أنغام الأغنية، ثم قالت للجمهور:"أنا هنا بس مسموح لى أطق رقبة بس"



ميريام فارس

وقد ظهرت ميريام وهى تغنى "قومى قومى"، وهى الأغنية التى قدمتها فى الشهر الأخيرة، وامتازت برقصتها، ومع ذلك لم ترقص ميريام رقصتها الشهير احتراما لقواعد الحفل.

يذكر أن ميريام أوقف حفلها لطلب الإسعاف لأحد الحاضرين بعد إصابته بوعكة صحية.

وظهرت المطربة ميريام فارس على خشبة المسرح، وطالبت فرقتها الموسيقية بالتوقف عن الغناء، وحضور الإسعاف لأحد المصابين خلال حفلها الفنى فى موسم الرياض.