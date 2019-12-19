شكرا لقرائتكم خبر عن هل ينطلق حفل الأوسكار المقبل بدون مذيع للمرة الثانية؟.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستمر الأكاديمية الأمريكية لفنون وعلوم التلفزيون، فى بحث ما إذا كانت ستنظم حفل الأوسكار بدون مضيف للعام الثانى على التوالى، أو ستستعين بمذيع ومقدم للحفل والمقرر يوم 9 فبراير 2020.

وكشف موقع "فارايتى" أن المقدمين هذا العام، يسعون للتوصل لحل وسط، واقترح أحدهم أنه يمكن الاعتماد على أكثر من شخص، بدلا من إلقاء عبء التقديم، وتوزيع الجوائز على شخص واحد، على مدار أكثر من 3 ساعات.

ونظمت الأكاديمية حفل الأوسكار الماضى، بدون مضيف ومقدم للحفل، لأول مرة منذ أكثر من 30 عاما، بعد تنحى الممثل كيفت هارت عن التقديم.

ويتبقى على الحفل المقبل، قرابة شهر ونصف فقط، فحتى لو تم الإعلان عن مضيف الآن، فإن ذلك لن يترك لهم سوى القليل من الوقت لتشكيل فريق والتحضير للعرض، ففي العام الماضي، تم الكشف عن اختيار كيفن هارت كمضيف للحفل في الرابع من ديسمبر، وقد اعتبر ذلك متأخرا.

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