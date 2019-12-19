شكرا لقرائتكم خبر عن هشام عباس يظهر مع ملكة جمال مصر 2018 فى كليب "الفترة اللى فاتت"..فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرح اليوم النجم هشام عباس فيديو كليب اغنية "الفترة اللى فاتت" على اليوتيوب، وهو من كلمات شادى نور وألحان بلال سرور وتوزيع هانى ربيع ومن إخراج حازم كتانة والكليب من ألبوم عباس "عامل ضجة" الذى تم طرحه الشهر الماضى وحقق نجاحا كبيرا .

كليب "الفترة اللي فاتت" تم الإعداد والتحضير له لمدة شهرين وتم الاتفاق مع المخرج حازم كتانة على اختيار الفكرة التى دارت حول نجم مشهور فى مجال الغناء، ومحاط دائما بمعجبيه، وهذا الأمر يسبب له مشاكل وخلافات مع الفتاة التى يرتبط بها، وذلك لشعورها بأنه لايهتم بها، لانشغاله عنها بجمهوره ومعجبيه وعمله دائما إلى أن تحدث مفاجأة فى نهاية الكليب تنهى هذه المشاكل والخلافات وتثبت وتؤكد حبه لها.

تصوير الكليب استغرق يومين وتم فى إحدى الفيلات بمنطقة شبرامنت وأيضا فى بعض الأماكن فى منطقة التجمع الخامس، وشاركت فى التصوير ناريمان خالد ملكة جمال مصر لعام 2018.

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