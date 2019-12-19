تركى آل الشيخ ينشر صورة أمير كرارة وعمرو مصطفى وحماقى لدى وصولهم الرياض

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحب المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، بوصول عدد من نجوم مصر إلى السعودية، على رأسهم النجم أمير كرارة ومحمد حماقى، ونشر صورة للنجوم لدى وصولهم المطار بدون إيضاح أي تفاصيل. ونشر تركى آل شيخ، عبر حسابه بفيس بوك صورة تضم النجوم أمير كرارة والنجم عمرو مصطفى، محمد حماقي وحمدى بدر مدير أعماله. تركى آل شيخ Advertisements

حساب تركى آل شيخ على فيس بوك

حساب تركى آل شيخ وتستعد الرياض لاستقبال عدد من النجوم المصريين يوم 21 ديسمبر المقبل، فى حفل "ميدل بيست"، وفقًا للفيديو الذى نشره تركى آل الشيخ عبر حسابه على فيس بوك، يضم الفنانين عمرو يوسف ودينا الشربينى وأمير كرارة، وأحمد حلمى، وأحمد السقا، ومحمد هنيدى ومحمد حماقى.

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