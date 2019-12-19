إلهام الفضالة تنتقد الدراما التركية : ” إلبسوا بيجامة “

كتب امير فتحي في الخميس 19 ديسمبر 2019 05:56 مساءً - نشرت الفنانة الكويتية ” إلهام الفضالة ” مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” والتي تهاجم فيه الدراما التركية .

حيث ظهرت إلهام الفضالة في مقطع الفيديو وهي تشاهد أحد المسلسلات التركية والتي انتقدت فيه بعض الممثلات اللاتي ظهرن في أحد المشاهد به وهم بكامل أناقتهم على الرغم من وجودهم بالمنزل .

فقالت إلهام : ” شوف هذا المشهد في مسلسل تركي وده زوج وزوجته بليل قاعدين يشوفون فيلم وأختها تشوف معاهم الفيلم .. انتو ملاحظين الأوفر اللي طالعين بيه كعب عالي ومكياج واللبس القصير ” .

وأشارت إلهام الفضالة إلى إنه إذا وجد هذا المشهد في مسلسل كويتي كانت ستنهال الانتقادات عليه بسبب عدم تخليهما عن أناقتهما ومكياجهما في المنزل .

وهاجمت الفضالة المسلسلات التركية وأعربت عن استغرابها كيف أنها تملك شعبية كبيرة بالرغم من وجود هذه الأخطاء التي لو تواجدت في أي عمل عربي بشكل عام وكويتي بشكل خاص لتعرض للعديد من الانتقادات السلبية .

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وأضافت : ” ما شفتهم لابسين بيجامة من أول المسلسل .. روحوا ناموا والبسوا بجايم ما يصير تقعدوا Full Makeup ” .

وتفاعل المتابعون على مقطع الفيديو وتعليق إلهام الفضالة والذين انقسموا بين مؤيد لها ولرأيها وبين منتقدا له والذين أشاروا إلى أن النجمات الخليجيات يبالغن بوضع المكياج ويستغرقن في النوم والاستيقاظ وهن بميكاج كامل بالإضافة إلى الرموش والعدسات الملونة والشعر المستعار .

وأن هناك عددا من المسلسلات التركية الناجحة والتي ظهرت فيها نجمات من دون أي مكياج أو ملابس مبالغ فيها مثل مسلسل ” فاطمة ” بطولة الفنانة بيرين سات .

فجاءت التعليقات مثل : ” ميكاب ما فيه مقارنه معكم انتو تصحي بالايلاينر ونام بالرموش .. واخته اللي جايه لابسه تنوره وقميص ألوانه بسيطه شعرها مو كيلو اكستنشن والفيلر مخلي البراطم كنها كفر سيارات .. لا تقارنون بالأتراك كل شي خفيف وعلى القد ” و ” نسينا ما كلينا تقومون من النوم عدسات و فل ميك اب و تسريحة طبقتين ” .