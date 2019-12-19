- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
كشفت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن تعرض ابنها “عبدالرحمن” لأزمة صحية شديدة، مما دفعها للسفر إلى سويسرا، حيث يقيم ابنها هناك من أجل دراسته.
الإعلامية المصرية شاركت جمهورها بمقطع فيديو لها، وهي تقوم بتحضير الكمادات لابنها، كاشفة أنه أصيب بنزلة شعبية حادة.
وأضافت، في المقطع الذي نشرته على حسابها الخاص على “انستجرام”، أنها عملت الكمادات عن طريق وضع إسبرينة وليمون وخل، وطلبت من جمهورها إعطائها المزيد من النصائح حول عمل الكمادات.
وبعد فترة نشرت الإعلامية المصرية فيديو آخر شكرت فيه جمهورها على نصائحهم لها، وأكدت أنها نفذتها، وأن ابنها أصبح بخير.
يذكر أن الإعلامية المصرية بسمة وهبة كانت متزوجة من رجل سعودي يدعى “أسامة السيد” ولديها منه ولدين هما “عبدالرحمن، وعبدالعزيز”، وبعد انفصالها عنه تزوجت من النائب البرلماني علاء عابد.
ومن ناحية أخرى، قضت محكمة جنح الدقي مؤخرا ببراءة الإعلامية المصرية بسمة وهبة والفنانة وفاء عامر من تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف.
وفي أول تعليق لبسمة على حكم براءتها، كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “الحمدلله شكرا لقضاء مصر العادل”.
وأضافت: “ومبروك لكل ضيوفي الاعزاء وفريق عمل برنامج شيخ الحاره، والإعلامي الكبير طارق نور، والفنانة الكبيره رانيا يوسف، وقناه القاهره والناس علي صدور حكم البراءه في جميع القضايا المرفوعة ضد البرنامج”.
ووجهت الشكر لزوجها ومحاميها علاء عابد، بقولها: “وشكر لزوجي العزيز المحامي الكبير علاءعابد.. والساده المحامين اعضاء مؤسسته القانونية علي جهدهم الكبير للحصول علي البراءه لنا جميعاً”.
كانت هذه تفاصيل خبر مرض نجل بسمة وهبة يجبرها على السفر خارج البلاد.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جلولي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.